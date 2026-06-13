Мондиал 2026 вече записва името си в историята като най-мащабното световно първенство по футбол досега. С 48 отбора и 1248 играчи, емоциите сред привържениците са огромни, но покрай футболната треска се прокрадва и известно разочарование заради финансовите бариери и строгия визов режим на Съединените щати.

Голяма част от българските фенове, живеещи в района на Чикаго, са избрали Канзас Сити като един от градовете домакини, където да се потопят във футболната атмосфера. Причината е практична – дотам може да се стигне лесно с кола или кратък полет, а локацията е много по-удобна и достъпна за тях от скъпи мегаполиси като Маями или Лос Анджелис.

Откриха Световното и в Канада (СНИМКИ)

Сънародникът ни Илиян Иванов и неговите приятели имат по-различна стратегия, благодарение на която са успели да закупят билети за срещата между Аржентина и Алжир. „Търсихме ги още в самото начало, когато стана известно, че ще има световно в Америка. Тогава бяха с около 1000 долара по-скъпи отколкото са в момента. Решихме да изчакаме до последния момент и взехме билети буквално седмица преди събитието”, разказва той.

Новият начин, по който ФИФА определя цените на пропуските, е базиран на търсенето – колкото повече хора искат да купят място, толкова по-скъпо става то, по модела на самолетните билети. След първоначалния пик обаче, цените за някои срещи намаляват.

Според Илиян тази политика е изцяло във вреда на феновете. „Футболът е създаден като традиция за по-бедното население. Това, което се наблюдава в Америка в момента, е политика, чрез която се опитват да направят по-голяма печалба от това световно. За мен лично това е изключително надуване на цените, като един балон”, коментира българинът.

Част от престъпно високите цени се държат от прекупвачи и брокери, за които Мондиалът е шанс за огромни печалби. Световното донесе очаквания за сериозни приходи и за малкия и среден бизнес в градовете домакини. Въпреки това, дори в Канзас Сити хотелиерите споделят, че резервациите им не са по-различни от тези през едно обикновено лято, а надеждите за икономически бум засега остават неоправдани.

Към финансовите препятствия се добавя и проблемът с хилядите фенове, чиито резервации ще отпаднат, тъй като не могат да получат визи за САЩ. В момента 39 страни са под частична или пълна визова забрана. За 19 от тях визите са изцяло спрени, като парадоксът е, че четири от тези държави имат отбори, които ще играят на Световното първенство – Иран, Хаити, Кот д'Ивоар и Сенегал.

Въпреки тези организационни трудности, милиони фенове ще проследят мачовете, ако не на стадиона, то на живо пред екраните, защото глобалното събитие обещава истинско зрелище.

Спортният журналист от Los Angeles Times Кевин Бакстър обобщава мащаба на турнира: „Исторически това е най-сложното, най-голямото и най-амбициозното спортно събитие. 48 отбора, 104 мача, 3 държави в рамките на 39 дни, 4 часови зони. Това е невероятно мащабно и впечатляващо начинание”.

Огромният интерес има и чисто сантиментална спортна стойност. „Тази година определено ще бъде историческа. Със сигурност това е последното световно първенство за Меси и Роналдо. Може би затова и цените отиват в тази насока. Има огромна еуфория около тези играчи и се надявам, че един ден ново поколение ще докара до такива емоции публиката”, завършва Илиян Иванов.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Мария Барабашка