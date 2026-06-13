Една година условно с тригодишен изпитателен срок – това е присъдата, която съдът в Скопие наложи на пореден македонски българин заради коментар в социалните мрежи. Осъденият е Драги Каров от Велес, едно от най-разпознаваемите лица на хората с българско самосъзнание в Северна Македония.

Каров заяви категорично, че присъдата му е политическа и е наказание единствено за това, че е българин.

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Според съдебното решение, коментарът му под публикация на македонска телевизия във Facebook представлява обида, квалификация и език на омразата. Самият той обаче вижда ситуацията по съвсем различен начин.

„Аз съм на 70 години. Съдят ме още от времето на титовската диктатура. Ние сме българи. Как да се откажем? Досега не сме се отказали, че сега ли...”, споделя Каров. Според него в страната съдебната система е корумпирана и действията ѝ са насочени директно срещу България.

Активистът е категоричен, че обвиненията срещу него са абсурдни. „Ние, македонските българи, и да искаме да ширим говор на омраза, не можем, защото не ни позволяват дори да работим в медиите”, подчертава той. За разлика от това, Каров посочва, че от страна на македонските журналисти и политици непрекъснато и по цял ден се лее реч на омразата срещу страната ни.

Мъжът, който преди години стана известен и с това, че издигна бюст-паметник на Тодор Александров в двора на дома си, е убеден, че целта на присъдата е чисто сплашване. „Всеки, който каже, че е българин, гледат да го унищожат, за да не смеят хората да говорят какви са”, допълва той.

Драги Каров не остава безразличен и към политическите послания в Скопие, идващи от управляващите от ВМРО-ДПМНЕ.

„Тук Мицкоски говори за многовековна нация. Каква е тази македонска нация? Всички знаем, че тя е създадена след 1945 г. Преди това всички сме били българи”, коментира той историческата реторика на македонския премиер.

Според Каров властта в Северна Македония всъщност изобщо не желае членство в Европейския съюз. „Първо обвиняваха Гърция, сега обвиняват България. Тук при нас от сутрин до вечер само се говори за България”, обобщава осъденият.

До момента няма официална реакция от страна на властите в София след присъдата. Вчера обаче от партия „Възраждане” излязоха с позиция, в която заявиха, че случаят с Драги Каров е ярък пример за двойните стандарти на Скопие, тъй като в Северна Македония няма абсолютно нито един осъден за език на омразата срещу България.