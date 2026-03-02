В новия епизод на „Телеграфно подкаст” гостува Петър Колев – българин от Македония, публицист и журналист. Родом от Ново село до Щип, той произхожда от семейство, запазило с цената на тежки жертви българското си самосъзнание. В последните 150 години неговата фамилия не променя името си по македонски тертип и те остават Колеви.

„Имал съм невероятно щастие да се родя и да израсна в семейство, в което българските традиции и българската идентичност са запазени, въпреки всички репресивни елементи на Кралска Сръбска Югославия и по-късно на Република Македония. Разбира се, моето семейство си е платило своите данъци, за да си позволи това. Един от двамата ми вуйчовци е убит на 26-годишна възраст, а дядовците ми са лежали по арестите“, сподели Колев.

Публицистът не очаква промяна в политиката на София след назначаването на служебното правителство. Той припомни, че настоящият служебен външен министър Надежда Нейнски заемаше същия пост и при македонския премиер Любчо Георгиевски, когато бе подписана първата Декларация за добросъседство. Според Колев г-жа Нейнски познава отлично манталитета в Северна Македония.

„По въпроса за Северна Македония в българския политически елит и в българското общество има пълен консенсус. Ако има български политик, който иска името му да бъде записано редом до това на Георги Димитров и останалите, участвали в създаването на този проблем и на тази дипломатическа битка, той може лесно да го постигне. Достатъчно е да направи компромис, „жест“ към Скопие или каквато и да е друга политическа глупост. Българският народ обаче има особена чувствителност, когато става въпрос за неговото достойнство и родова памет. Искам да бъда разбран правилно: въпросът с Македония не е просто политически – той е въпрос на чест“, заяви Петър Колев.

За него решението на проблема с отказа на Скопие да изпълни европейските изисквания е само едно – ЕС да спре финансирането за РСМ по европрограмите, тъй като там не се уважават основни човешки права.

Акценти от разговора:

Такава агресия към всичко българско в Македония никога не е имало;

Компромис с Македония не може да има – това е въпрос на достойнство и родова памет;

Създаването на днешна Македония в този ѝ вид е геополитически проект за дестабилизация на България;

ЕС трябва да спре парите за Скопие заради неспазването на човешките права;

В България много хора говорят за Македония, но липсват конкретни действия;

Мицкоски не иска да промени Конституцията? Ще почакаме. Това е изискване на Европейския съюз, а не само наше. Никой български министър не би си позволил компромис.

Дипломатическите маневри на Скопие

Външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски търси среща с Надежда Нейнски като част от политиката на Скопие да измести въпроса за конституционните промени от формата „РСМ-ЕС“ към двустранен спор със София. Целта е България отново да бъде представена като основна пречка за членството на страната. София обаче трябва да остане твърда: вписването на българите в Конституцията е европейско условие, а не просто българско искане.

Обществен консенсус и национална памет

По темата съществува рядък политически и обществен консенсус в България. Историческата памет и националното достойнство ограничават възможността за каквито и да е отстъпки от страна на българските власти.

Натиск срещу българите в РСМ

Според Колев в момента се наблюдава най-силният институционален и обществен натиск срещу хората с българско самосъзнание от 1991 г. насам. Антибългарските настроения се използват като политически инструмент за печелене на вътрешна подкрепа в Македония.

Геополитически и икономически фактори

Северна Македония остава икономически силно обвързана със Сърбия и Гърция, а проекти като Коридор №8 съзнателно се бавят, за да се предотврати интеграцията с България.

„За мен създаването на Македония такава, каквато е, е геополитически проект с ясна цел – да бъде инструмент за дестабилизация на Балканите и конкретно на България. Дали България е чак толкова важна? Разбира се, че е важна. Ако погледнем картата, ще видим, че тя е входът и изходът на Европа. Ние сме ключов фактор за сигурността в Черно море и газовата диверсификация. Само сляп човек не може да види каква роля играе в момента България. И когато разбереш това, трябва да си представиш Балканите такива, каквито са“, обобщи Петър Колев.

Промените ще дойдат само под европейски натиск

Основният инструмент за промяна остава финансовият натиск от страна на ЕС. Ако Скопие не гарантира равни права, Брюксел трябва да преразгледа финансирането си.

„Смятам, че Европейският съюз трябва да преразгледа политиката си на фондове към Северна Македония. Когато една държава има проблем с основните права на човека, не можеш да развиваш там финансови програми. Имаме фундаментален проблем с държава, която не уважава човешките права“, категоричен е Колев.

България може да си позволи да чака

Според Петър Колев България не бива да бърза, тъй като присъединяването към ЕС е преди всичко в интерес на самата Северна Македония. Европейската позиция е приета единодушно и няма да бъде променена, което означава, че Скопие рано или късно ще трябва да изпълни условията, ако иска напредък по пътя към Европа.

Целия епизод вижте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка