Венера вече е в царствения знак Лъв, което носи със себе си красота, хармония и изключително позитивна женска енергия. Този транзит кара дамите да се чувстват по-красиви и блестящи, а периодът е особено силен за представителите на огнените знаци. Това сподели астрологът Мария Василева в ефира на предаването „Събуди се”.

Истинският астрологичен връх обаче предстои в края на месеца, когато най-голямата планета в Слънчевата система – Юпитер, се премества в Лъв, където ще остане цяла една година.

Как да заобичаме себе си чрез Хюман дизайн

„Това е цикъл, който се случва веднъж на 12 години. За Лъвовете това е огромна възможност от природата – като една зелена светлина, от която те трябва максимално да загребат”, обясни Василева. Освен Лъвовете, най-облагодетелствани от този транзит ще бъдат останалите огнени знаци – Овен и Стрелец, както и въздушните Близнаци и Везни. В момента Близнаците са в много силна позиция и заради Уран, който им дава голяма свобода за действие и подпомага дигитализацията и бързата комуникация.

Астрологът обаче предупреди и за възможните негативни проявления на тази силна огнена енергия. Има риск тя да прерасне в прекомерен егоцентризъм. Лидерите и хората на преден план трябва да помнят, че Лъвът се води от благородството, а не от егото. Добрата новина е, че Сатурн и Нептун, които се намират в Овен, ще помогнат за балансирането на този порив, за да не се размият напълно границите. „Не трябва просто да се радваме на лятото. Трябва да се опитаме да изградим нещо, да сложим стабилна основа и да действаме градивно”, посъветва Мария Василева.

Краят на юни ще бъде концентриран с множество астрологични размествания. Очаква ни т.нар. Ягодово пълнолуние в Козирог, което ще изостри усещанията и емоциите на хората. Един ден преди Юпитер да влезе в Лъв – на 29 юни, Марс преминава в Близнаци, правейки базовата енергия по-лека и въздушна.

Междувременно Меркурий спира и става ретрограден в знака Рак – период, който ще продължи до 23 юли. Според астролога това ще доведе до леки забавяния на полети, технически проблеми и недоизказани думи, но тъй като знакът е Рак, характеристиката е по-интровертна. Хората ще имат нужда от емоционална равносметка и обръщане към семейството и близките връзки.

Горещото лято ще бъде белязано и от две слънчеви затъмнения – на 12 и 28 август. Тъй като последиците от тях носят много голяма дългосрочност, Василева е категорична, че около тези дати не бива да се взимат важни житейски решения. Затъмненията в Лъв могат да бъдат особено критични за хората на лидерски и обществени позиции.

Разместванията на пластовете ще продължат и през есента, която се очертава доста специфична. От началото на октомври до средата на ноември предстои дълъг ретрограден период на фината и любвеобилна Венера в сложния знак Скорпион. Успоредно с това ще протече и последният за годината ретрограден Меркурий, който също ще е в Скорпион, което ще наложи време за голяма и напрегната равносметка след летните емоции.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка