Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Малките са пет на брой и растат под нежните грижи на майка си Уака
Пет малки от застрашения и рядък вид северноафрикански лъв са най-новите питомци в британския зоопарка „Уипснейд“ в графство Бедфордшър.
Малките се появиха на бял свят на 23 юни. От зоологическата градина разпространиха видео с бебетата, които са под нежните грижи на майка си Уака. Кадрите са заснети от скрита камера, наречена cubcam - „камера за лъвчета“.
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„Това е второто котило на Уака и тя наистина се справя чудесно като майка. Тя е изключително грижовна, като се уверява, че малките ѝ са нахранени, чисти и се чувстват комфортно. За нас е истинско удоволствие да я наблюдаваме с тях“, каза ръководителят на екипа за хищниците в зоопарка „Уипснейд“ Стив Мерик-Уайт.
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Уака роди първото си котило от четири лъвчета през януари 2025 година.Редактор: Станимира Шикова
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