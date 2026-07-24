В рубриката „Живей красиво“ Гери Малкоданска ни показва лесни трикове за красиво подредена и ефектна маса. Лятото е сезонът на събиранията около масата - семейни вечери, градински партита, рождени дни или просто дълги разговори с приятели. И ако допреди няколко години обръщахме внимание основно на храната, днес все повече хора се вълнуват и от това как изглежда масата.

Добрата новина е, че не са ви нужни скъпи декорации или професионален декоратор. С няколко лесни трика можете да превърнете обикновената маса в истински акцент. Ето няколко идеи, които са много актуални в момента и които можете да приложите още за следващото си събиране.

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Драпирайте покривката

Една от най-големите тенденции в момента е дългата и драпирана покривка. Ако използвате сатенена покривка, можете леко да я наберете и да я оформите с помощта на безопасни игли от вътрешната страна. Така създавате обем и движение, а масата изглежда много по-стилна и модерна. Понякога именно покривката е това, което прави цялата визия специална. И не забравяйте - колкото по-дълга, толкова по-добре.

Съвет: Вместо да разчитате само на покривката, сложете ефирен плат по средата на масата. Той добавя движение, мекота и усещане за завършеност. Често именно тези текстури правят разликата между обикновена и впечатляваща подредба.

Изберете цвят, различен от този на покривката, за да създадете красив контраст.

Използвайте плодове или зеленчуци като украса и добавете перли

Това всъщност е един от най-интересните трендове в момента. С помощта на декоративни карфици и перли можете да украсите плодове и зеленчуци и да ги превърнете в част от декора. Поставете ги между чиниите, до свещите или в централната композиция на масата. Малък детайл, който прави огромно впечатление.

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Работете с различни височини

Красивата маса никога не е напълно равна. Използвайте стойки, купи, вази и подложки с различна височина. Така погледът се движи по цялата композиция и масата изглежда много по-богата. Върху тях можете да подредите плодове, цветя, десерти или предястия. Това е един от триковете, които декораторите използват постоянно.

Използвайте плодове и цветя заедно

Не е нужно винаги да купувате сложни аранжировки. Вземете портокали, лимони или други плодове, направете малък отвор и поставете вътре свежи цветя. Подредете ги по цялата дължина на масата. Получава се естествена, свежа и много ефектна декорация, която изглежда далеч по-скъпа, отколкото всъщност е.

Направете свещите още по-специални

Свещите правят атмосферата по-красива, но можете да ги превърнете в още по-впечатляващ детайл. Завържете панделки около тях и ги съобразете с темата на масата.

За по-елегантна визия изберете сатенени панделки, а за по-естествена и бохемска атмосфера – ленени или памучни. Това е бърз и много ефектен детайл.

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Изберете един основен цвят

Една от най-честите грешки е прекаленото смесване на цветове. Изберете един основен цвят и изградете цялата концепция около него. Аз днес съм избрала оранжево и използвам портокали като част от декорацията. Но това може да бъде всичко – червено с домати, зелено с лайм и билки, жълто с лимони, дори лилаво с грозде и смокини.

Когато повторите един цвят на няколко места по масата, визията изглежда по-завършена и професионална. Най-хубавото на така наречения тейбъл скейпинг е, че няма строги правила. Можете да използвате това, което вече имате вкъщи - плодове, цветя, свещи и малко въображение.

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Запомнете само трите най-важни неща: изберете една цветна тема, добавете различни височини и не се страхувайте да използвате текстури. Точно тези малки детайли превръщат обикновената маса в място, около което всички искат да останат малко по-дълго.

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