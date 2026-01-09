Снимка: iStock
Какви съвети да следваме, за да покажем гостоприемство
Подреждането на масата по етикет не е строга система от правила, а изкуство на гостоприемството, показа Гери Малкоданска в рубриката си „Живей и красиво“ в „Здравей, България“. Красиво аранжираната маса е знак за уважение към гостите, храната и споделения момент, а не показност.
„Живей красиво”: Как да празнуваме уютно и с настроение, когато сме у дома
Основният принцип е прост – всичко има своето място и логика, която улеснява гостите и създава спокойна атмосфера. В центъра стои основната чиния, вилиците се подреждат вляво, а ножовете и лъжиците – вдясно, като приборите се използват отвън навътре.
Чашите се нареждат дискретно вдясно и леко над чинията, а салфетките могат да бъдат поставени върху нея или до вилиците. Балансът в цветовете, умерените декорации и ниските цветя допълват визията, без да пречат на разговора.
Повече за това как да декорираме трапезата - гледайте във видеото.
