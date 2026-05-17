Милиони пред екраните и близо 80 000 души вътре и около залата във Виена станаха свидетели на историческата за България победа на „Евровизия”. Сочена за фаворит още на полуфиналите, Дара с песента „Бангаранга” покори Европа и донесе на страната ни историческото първо място на песенния конкурс.

Преки свидетели на еуфорията станаха специалните пратеници на NOVA във Виена репортера Запрян Запрянов и оператора Николай Кънчев.

Две "битки" се проведоха във Виена - едната за местата, а другата - на конкурса. Първата започна много по-рано преди началото на песенния конкурс - за местата. От 80 000 хиляди туристи 15 000 успяха да се сдобият с билет за залата, а останалите трябваше да наблюдават конкурса от специалното Евросело.

Екипът на NOVA улови момента, в който събралото се множество чува името на големият победител.

Избухнаха бурни овации и радостни възгласи.

Освен хилядите туристи във Виена, които пожелаха да станат свидетели на големия музикален празник, още милиони застанаха пред екраните, за да чуят Бангаранга. А вътре и извън залата българските флагове се вееха високо.

В центъра на австрийската столица се чуваха възгласи „Българи, юнаци!“. Еуфорията завладя фенове и делегации, а българското знаме се превърна в символ на вечерта, която ще остане в историята на конкурса.

Присъстващи споделиха, че публиката е "полудяла", а енергията е била неповторима. А сякаш всички имаха предчувствие, че България ще спечели. За някой "Хората усещат песента. "Бангаранга" означава и всичко, и нищо".

Екипът на NOVA поздравява DARA за огромния успех и победата на "Евровизия".