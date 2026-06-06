Един човек загина, а други четирима са ранени, след като плаващ под турски флаг риболовен кораб е бил атакуван в Черно море, съобщи командването на Турската брегова охрана, цитирано от "Хюриет дейли нюз". Плавателният съд "Дуру 67" е бил нападнат западно от Севастопол край Кримския полуостров на 5 юни, според съобщение на бреговата охрана. По-късно след нападението корабът е потъпнал.

Друг риболовен кораб, намиращ се наблизо, е спасил петимата членове на екипажа от потъващия плавателен съд и се е насочил към пристанище Инеболу на турския черноморски бряг. Един от пострадалите членове на екипажа, който е бил в тежко състояние, е починал по време на пътуването.

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След съобщението за атаката плавателен съд на бреговата охрана с медицински екип на борда е отплавал от Инеболу. Той достигнал до риболовния кораб на около 115 морски мили северно от пристанище Инеболу и прехвърлил на борда си ранените и тялото на починалия. След пристигането в Инеболу пострадалите са откарани в болница.

Директорът на окръжната здравна служба в окръг Кастамону Февзи Явузйълмаз заяви, че раните са причинени основно от парчета от шрапнели. Той уточни, че двама от ранените са сравнително леко пострадали, а другите двама са с по-сериозни наранявания.

До момента няма информация кой е извършил нападението, отбелязва турското онлайн издание.

Редактор: Дарина Методиева