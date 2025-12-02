Турция съобщи, че друг танкер е бил атакуван в Черно море по пътя си към Грузия, без да са нанесени щети.

Midvolga 2 „съобщи, че е бил атакуван на 80 морски мили от нашето крайбрежие“, написа турската дирекция по морски въпроси в X.

Дирекцията посочи, че танкерът „плавал от Русия към Грузия, натоварен със слънчогледово масло“, с 13 членове на екипажа на борда. Midvolga 2 е танкер за химически/нефтопродукти, построен през 2014 г. и в момента плава под флага на Русия.

Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че атаките срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, като отправи предупреждение към „всички свързани страни“, след като беше съобщено, че безпилотен кораб е ударил танкер край северното крайбрежие на Турция.

Украйна удари два руски танкера в Черно море

„Войната между Русия и Украйна очевидно е започнала да заплашва безопасността на навигацията в Черно море. Нападенията срещу кораби в нашата изключителна икономическа зона в петък сигнализират за тревожна ескалация“, каза Ердоган пред репортери.

„Не можем да оправдаем тези атаки по никакъв начин. Изпращаме необходимите предупреждения до всички съответни страни относно подобни инциденти", допълни той.

Турция съобщи в събота, че танкерът "Вират", който е част от така наречения руски "сенчест флот", е бил ударен късно в петък от безпилотен кораб на около 35 мили от турското черноморско крайбрежие.

Украйна пък съобщи в събота, че украински военноморски дронове са ударили два санкционирани танкера в Черно море, докато са се насочвали към руско пристанище, за да заредят с петрол, предназначен за чуждестранни пазари.

Редактор: Цветина Петкова