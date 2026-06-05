Снимка: БГНЕС
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Начело на форума е председателят на Европейския съвет Антониу Коща
Премиерът Румен Радев е на посещение в Черна гора, където ще участва в срещата на върха Европейски съюз - Западни Балкани.
Форумът, начело на който ще застане председателят на Европейския съвет Антониу Коща, включва теми като разширяването на съюза, интеграцията на района чрез Плана за растеж и укрепване на сигурността във връзка с киберзаплахи, хибридни атаки и дезинформация.
„Двете страни са здрава ос на стабилност в региона“: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис на среща с Румен Радев
По време на посещението си, министър-председателят Румен Радев ще проведе и двустранна среща с премиера на Нидерландия Роб Йетен.Редактор: Ина Григорова
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