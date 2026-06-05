Премиерът Румен Радев е на посещение в Черна гора, където ще участва в срещата на върха Европейски съюз - Западни Балкани.

Форумът, начело на който ще застане председателят на Европейския съвет Антониу Коща, включва теми като разширяването на съюза, интеграцията на района чрез Плана за растеж и укрепване на сигурността във връзка с киберзаплахи, хибридни атаки и дезинформация.

„Двете страни са здрава ос на стабилност в региона“: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис на среща с Румен Радев

По време на посещението си, министър-председателят Румен Радев ще проведе и двустранна среща с премиера на Нидерландия Роб Йетен.

Редактор: Ина Григорова