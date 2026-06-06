Четири са жертвите на катастрофата, станала в петък вечерта на улица „Челопешко шосе”, научи NOVA. При настъпилия пътен инцидент има и 16 ранени. Двама индийци загинаха на място, другите двама няколко часа по-късно. Третият загуби живота си в събота сутрин, а четвъртият - в късния следобед.

За третия загинал днес сутринта съобщи столичният заместник кмет Виктор Чаушев, като посочи, че по данни на „Пътна полиция” жертвата е пътувал в една от колите. Той заяви, че подобни инциденти се дължат на липсата на превенция и контрол. За район „Кремиковци” отговоря един патрул и затова призова да се осигурят повече коли.

Четвъртият загинал е бил пътник в един от автомобилите. Осем от пострадалите са на лечение в болници, като част от тях са в тежко състояние.

Софийската градска прокуратура ще повдигне обвинение за причиняване на смърт с евентуална умисъл на двамата шофьори на автомобилите, участвали в катастрофата. Според разследващи двамата шофьори са си организирали незаконна автогонка и са управлявали автомобилите със скорост от над 150 км/ч. Предстои държавното обвинение да удължи задържането на мъжете до 72 часа, а през следващите дни ще поиска от съда да им наложи и най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Прокуратурата за катастрофата на "Челопешко шосе": Двамата шофьори на колите са организирали незаконна автогонка

Припомняме, че снощи лек автомобил се вряза в автобус от градския транспорт в София. Според разследващи двама шофьори са организирали незаконна гонка и са управлявали автомобилите си със скорост от над 150 км/ч. Вследствие на високата скорост се е стигнало до жестоката катастрофа, при която едната кола се е ударила в автобус, а другата - в стълб и спирка на градския транспорт.

В единия от автомобилите са пътували двама братя, а в другия – трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал, полевите им тестове за наркотици и алкохол са отрицателни.