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За атаките съобщи Володимир Зеленски
Украински дронове са нанесли удари през нощта по нефтохранилище в руския Краснодарски край и по военна база в района на Санкт Петербург. Това съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".
В публикация в социалната мрежа Х той заяви, че действията на Украйна са провокирани от продължаващите руски атаки. "Русия трябва да сложи край на войната и да спре атаките си срещу човешки животи. Всяка несправедливост, извършена срещу Украйна, ще получи справедлив отговор", написа украинският държавен глава.
Дрон се самовзриви край пристанището в Констанца
Припомняме, че руският президент Владимир Путин заяви, че не вижда възможност за среща с украинския си колега в близко бъдеще и подчерта, че конфликтът ще продължи, докато Москва не постигне поставените си военни цели.Редактор: Дарина Методиева
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