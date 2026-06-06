Украински дронове са нанесли удари през нощта по нефтохранилище в руския Краснодарски край и по военна база в района на Санкт Петербург. Това съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".

В публикация в социалната мрежа Х той заяви, че действията на Украйна са провокирани от продължаващите руски атаки. "Русия трябва да сложи край на войната и да спре атаките си срещу човешки животи. Всяка несправедливост, извършена срещу Украйна, ще получи справедлив отговор", написа украинският държавен глава.

Дрон се самовзриви край пристанището в Констанца

Припомняме, че руският президент Владимир Путин заяви, че не вижда възможност за среща с украинския си колега в близко бъдеще и подчерта, че конфликтът ще продължи, докато Москва не постигне поставените си военни цели.

Редактор: Дарина Методиева