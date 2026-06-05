Дрон се самовзриви край пристанището в Констанца в петък сутринта. По информация на румънското Министерство на отбраната няма жертви и пострадали.

По-късно властите установиха наличието на още три подобни устройства в района. Първото било открито около 10:30 часа сутринта.

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Според първоначалните данни взривилият се дрон е от типа, използван във войната в Украйна. Устройството е забелязано около 05:00 часа сутринта. Районът е бил отцепен и обезопасен, а на място са изпратени екипи на полицията и жандармерията още преди експлозията.

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Румънските власти разследват произхода на апарата, а президентът и премиерът са били информирани за инцидента.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази солидарност с Румъния, след инцидента с експлодиралия морски дрон, само седмица след като руски дрон се разби в жилищен блок в Галац.

Този инцидент е „пряко следствие от войната на Русия срещу Украйна“, написа тя в X, добавяйки, че инциденти като този „все повече се превръщат в пряка заплаха за страните по нашата източна граница“.

„Нашата солидарност с всяка държава членка, изложена на тези заплахи, е абсолютна. И нашият отговор трябва да съответства на спешността на ситуацията“, подчерта тя, цитирана от „Евронюз“.

Редактор: Ина Григорова