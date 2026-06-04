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На борда е имало само членове на екипажа
Самолет Боинг 787 на германската авиокомпания "Луфтханза" претърпя инцидент на летище Франкфурт в четвъртък. Носовият му колесник се срути, докато машината беше паркирана на изхода на летището, съобщи "Дойче веле".
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От компанията съобщиха, че при инцидента са пострадали няколко служители. Те са получили медицинска помощ. Пътниците все още не са били качени на борда на полета, който е трябвало да излети за Лос Анджелис. На борда по време на инцидента са се намирали единствено членове на екипажа и служители от наземното обслужване.
A nearly five-month-old Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner at Frankfurt, preparing for a flight to Los Angeles, experienced a nose landing gear collapse at the gate. pic.twitter.com/72b6J4HyIr— Aviation (@xAviation) June 4, 2026
Говорител на авиокомпанията заяви, че „носовият колесник на самолета неочаквано се е прибрал“, докато машината е била паркирана.
#WorldNews | Several Lufthansa crew members were injured after the nose landing gear of a parked jumbo jet retracted at #Frankfurt Airporthttps://t.co/ggiWL5z6NT— Times of Oman (@timesofoman) June 4, 2026
По случая се води разследване.Редактор: Цветина Петрова
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