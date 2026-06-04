На борда е имало само членове на екипажа

Самолет Боинг 787 на германската авиокомпания "Луфтханза" претърпя инцидент на летище Франкфурт в четвъртък. Носовият му колесник се срути, докато машината беше паркирана на изхода на летището, съобщи "Дойче веле".

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От компанията съобщиха, че при инцидента са пострадали няколко служители. Те са получили медицинска помощ. Пътниците все още не са били качени на борда на полета, който е трябвало да излети за Лос Анджелис. На борда по време на инцидента са се намирали единствено членове на екипажа и служители от наземното обслужване.

Говорител на авиокомпанията заяви, че „носовият колесник на самолета неочаквано се е прибрал“, докато машината е била паркирана.

По случая се води разследване.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: "Дойче веле"

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