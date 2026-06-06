Мъжкото сърдечно здраве е поводът за автомобилно шествие под мотото „Сърцето е твоят двигател“. То посветено на профилактиката и превенцията на сърдечно-съдовите заболявания при мъжете. В ефира на "Събуди се" доц. д-р Зоран Станков, началник на Отделението по инвазивна кардиология" в УМБАЛ „Витоша“, каза, че за съжаление не се грижим добре за сърдечното си здраве.

Той посочи, че профилактиката е от изключително голямо значение. "Ние, мъжете, когато сме в компания, се мислим за най-смелите и най-силните. Но когато става дума за собственото ни здраве, тогава показваме колко по-страхливи сме всъщност от жените. За наше съжаление", допълни той.

В месеца на мъжкото здраве: Как да се грижим за сърцето си?

Статистиката показва, че в България 61% от мъжете страдат от сърдечно-съдови заболявания, срещу 39% от жените, каза лекарят.

Зад организацията на шествието стои една дама – Слава Василева.

А на фона на трагичната катастрофа на "Челопешко шосе" лекарят отправи апел - да се грижим за безопасността на пътя, да се спазват правилата.

Целия разговор гледайте във видеото.