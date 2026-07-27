Новият премиер на Великобритания, Анди Бърнам, е седмият премиер за последното десетилетие. Той обеща повече средства да остават в домакинствата и обяви премахване на част от налозите върху сметките за ток. Той заяви, че усилията на политиците трябва да бъдат насочени към всекидневните проблеми на британците.

Какви са очакванията на обществото към новия британски премиер Анди Бърнам коментира в ефира на NOVA NEWS председателят на Управителния съвет на Асоциацията на преводачите Мариана Хил. Тя заяви, че честата смяна на лидери говори за нестабилност, недоверие в управляващите, както и за разцепление в английското общество.

Кой е новият министър-председател на Великобритания Анди Бърнам

Като пример Хил посочи разликата в гласовете „за” и „против” в референдума за излизане от Европейския съюз. Тя коментира, че разликата е била едва1 процент, което означава, че обществото е много разделено.

По думите ѝ външнополитическата ситуация също е много несигурна. Тя обаче подчерта, че едно е сигурно - помощта на Великобритания към Украйна. „Има приемственост, защото Зеленски е първият чуждестранен ръководител, който отива в Обединеното кралство. Две седмици по-рано Стармър пък беше в Украйна, за да могат да обсъдят какви са възможностите за сътрудничество”, каза Мариана Хил.

Зеленски на първа официална визита в Лондон след смяната на властта

На въпрос какво е бъдещето на Обединеното кралство под управлението на Анди Бърнам тя коментира: „Всички се надяват да не стане още по-лошо”.

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Редактор: Ивета Костадинова