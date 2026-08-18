Голям пожар в Сърбия в близост до българската граница предизвика силно задимяване в части от Софийско и Пернишко. В района се усеща и мирис на горяла растителност.

От Столичния инспекторат вече започнаха да изследват нивото на фините прахови частици над София. Засега няма информация за блокирани полети заради задимяването. Данни от няколко измервателни станции на Столичната община показват завишаване на ФПЧ в райони на столицата.

Столичната община следи ситуацията със задимяването. Към момента няма данни за активни пожари на територията на столицата или в непосредствена близост до нея. Информацията идва след постъпили над 30 сигнала на телефон 112 за задимяване, смог и неприятна миризма в различни части на града.

Проверките на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ също не са установили огнища на територията на общината. По информация на СДПБЗН димът е от голям горски пожар в Сърбия, като въздушните течения са пренесли димния облак над Софийската котловина.

Столичната община е позиционирала мобилната автоматична измервателна станция за качеството на въздуха в района на бул. „Цар Освободител“, за да следи в реално време показателите в най-засегнатите части на града.

Към момента измерванията не показват превишаване на нормите на основните показатели за качеството на въздуха. Данните от автоматичните станции на ИАОС се обработват с технологично закъснение от около един час, затова наблюдението на ситуацията продължава.

От общината препоръчват на гражданите в засегнатите райони да затворят прозорците на домовете и офисите си до разсейване на дима. Бременните жени, децата, възрастните хора и гражданите с хронични дихателни или сърдечни заболявания трябва да ограничат престоя и физическата активност на открито.

Екипите на Столичната община и мобилната измервателна станция остават на терен. При промяна в обстановката информацията ще бъде публикувана по официалните канали на общината.

От Община Костинброд също предупредиха жителите да бъдат особено внимателни и публикуваха препоръки за безопасност. Препоръчва се хората да затворят прозорците и вратите на домовете си и да избягват престой на открито. Съветва се също да не се извършват физически натоварвания навън.

Особено внимание трябва да обърнат родителите на малки деца, възрастните хора и хората с дихателни проблеми. При затруднено дишане или неразположение трябва да бъде потърсена медицинска помощ.

България участва в колективните действия на ЕС за борба с горските пожари

От Общината призовават гражданите да следят официалните съобщения на компетентните институции и да запазят спокойствие.

Прогнозата за времето е, че във вторник и сряда ще духа северозападен вятър, което е предпоставка за пренос на задимен въздух от Сърбия. Едва към четвъртък се очаква промяна в посоката на ветровете.