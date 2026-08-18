Снимка: БГНЕС
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Те били в детска градина и център за деца с увреждания
Огнена стихия вдигна на крак огнеборците в Мездра. Пожар избухна във вилната зона на града и бързо изпепели четири постройки. За щастие, сградите не се обитават постояно и няма информация за пострадали хора.
Ситуацията обаче наложи бърза реакция и евакуация на около 30 деца от намиращите се в непосредствена близост детска градина и център за деца с увреждания. Всички са изведени навреме и са на безопасно място.
Снимка: БГНЕС
В района има лозя. „Пораженията са големи. Може би километър и половина е изгорял. Не знам умишлено ли е запален огънят, но дано не е”, коментира Пенчо Николов. Според Трифон Петров много от земите не се обработват, което допълнително затруднява гасенето на пламъците.
Видео: БГНЕС
Към момента основният огън е потушен, но работата на терен не е приключила. Силният вятър в района продължава да създава сериозни проблеми, като раздухва тлеещите огнища и предизвиква нови разпалвания. Екипите остават нащрек.
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