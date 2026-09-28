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Кои са "магическите" думи, които учат малките на добро
Как може въпреки стреса и средата да възпитаме у децата си мотивация, добри отношения и пълноценни стремежи. Темата коментираха създателят на авторска методика за самоконтрол Весела Велин и нейният син Владимир в ефира на “Социална мрежа” по NOVA NEWS.
Тя каза, че децата трудно успяват да се заиграят заедно и това се дължи на лошата дисциплина, лошите отношения и липса на стремежи. Велин допълни, че това са и ключовите въпроси, които разглежда нейната методика.
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Влади сподели, че една от “магическите думи” в школата е заедно. А Весела допълни, че в повечето системи за развитие са състезателни, което по думите ѝ е проблем. Този тип съревнования изкарват от децата амбицията, конкуренцията, но също така възпитават и индивидуализъм и постоянното сравнение, което пречи на сформирането на истинска общност при тях. Другото, което е важно като проблем, е, че при децата може да се зароди чувството за малоценност или свръхпревъзходство, допълни Велин. Тя подчерта, че в нейната школа децата се възпитават да работят в екип.
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Втората важна дума в школата е самоконтрол. А третата дума е развитие. Влади отбеляза, че децата трябва да се развиват, но чрез труд.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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