Как може въпреки стреса и средата да възпитаме у децата си мотивация, добри отношения и пълноценни стремежи. Темата коментираха създателят на авторска методика за самоконтрол Весела Велин и нейният син Владимир в ефира на “Социална мрежа” по NOVA NEWS.

Тя каза, че децата трудно успяват да се заиграят заедно и това се дължи на лошата дисциплина, лошите отношения и липса на стремежи. Велин допълни, че това са и ключовите въпроси, които разглежда нейната методика.

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Влади сподели, че една от “магическите думи” в школата е заедно. А Весела допълни, че в повечето системи за развитие са състезателни, което по думите ѝ е проблем. Този тип съревнования изкарват от децата амбицията, конкуренцията, но също така възпитават и индивидуализъм и постоянното сравнение, което пречи на сформирането на истинска общност при тях. Другото, което е важно като проблем, е, че при децата може да се зароди чувството за малоценност или свръхпревъзходство, допълни Велин. Тя подчерта, че в нейната школа децата се възпитават да работят в екип.

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Втората важна дума в школата е самоконтрол. А третата дума е развитие. Влади отбеляза, че децата трябва да се развиват, но чрез труд.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова