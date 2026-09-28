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Заявленията за гласуване извън пределите на страната са важни, защото определят къде може да се разкрият секции
Остават 27 дни до изборите за седмия президент на България. На 29 септември изтича важен срок за българите зад граница - до полунощ могат да се подават заявления за гласуване в чужбина.
Заявленията за гласуване извън пределите на страната са важни, защото определят къде може да се разкрият секции. На базата на подадените заявления Централната избирателна комисия ще вземе и решение къде да бъдат изпратени устройства за машинно гласуване.
До 17:30 часа днес са получени 31 905 заявления, което е със 7 000 повече спрямо подадените заявления в петък.
Старт на предизборната кампания: Вотът – по нови правила
40 заявления са нужни, за да бъде образувана секция в чужбина. Българите в 71 държави са поискали да упражнят правото си на глас, но към момента това ще е възможно само в 58 държави. Точният адрес на всички секции извън България ще бъде обявен след 4 октомври.
Колкото до подготовката на изборите у нас - утре ще се проведе координационна среща между всички институции, отговорни за организацията и сигурността на вота. По информация на вътрешния министър Иван Демерджиев на този етап МВР няма данни за изборни нарушения.
Всеки петък в оставащите дни до президентските избори екипът на NOVA ще отговаря на въпросите, свързани с вота, които вълнуват хората. Изборът на България: седмият президент! 25 октомври само по NOVA. Не пропускайте специалното ни студио! Над 15 часа ефир на живо, първи резултати и най-точните анализи. Екипът ни вече работи по изграждането на четири модерни студиа, които в изборната нощ ще ни пренесат в атмосферата на вота. 3D реалност от последно поколение и за първи път в ефира - специални включвания от сградата на президентството с водещ Невена Василева. Ще ви покажем места, които не са достъпни за всеки, ще открехнем завесите на „Дондуков” 2 специално за вас.
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