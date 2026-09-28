Остават 27 дни до изборите за седмия президент на България. На 29 септември изтича важен срок за българите зад граница - до полунощ могат да се подават заявления за гласуване в чужбина.

Заявленията за гласуване извън пределите на страната са важни, защото определят къде може да се разкрият секции. На базата на подадените заявления Централната избирателна комисия ще вземе и решение къде да бъдат изпратени устройства за машинно гласуване.

До 17:30 часа днес са получени 31 905 заявления, което е със 7 000 повече спрямо подадените заявления в петък.

Старт на предизборната кампания: Вотът – по нови правила

40 заявления са нужни, за да бъде образувана секция в чужбина. Българите в 71 държави са поискали да упражнят правото си на глас, но към момента това ще е възможно само в 58 държави. Точният адрес на всички секции извън България ще бъде обявен след 4 октомври.

Колкото до подготовката на изборите у нас - утре ще се проведе координационна среща между всички институции, отговорни за организацията и сигурността на вота. По информация на вътрешния министър Иван Демерджиев на този етап МВР няма данни за изборни нарушения.

Всеки петък в оставащите дни до президентските избори екипът на NOVA ще отговаря на въпросите, свързани с вота, които вълнуват хората. Изборът на България: седмият президент! 25 октомври само по NOVA. Не пропускайте специалното ни студио! Над 15 часа ефир на живо, първи резултати и най-точните анализи. Екипът ни вече работи по изграждането на четири модерни студиа, които в изборната нощ ще ни пренесат в атмосферата на вота. 3D реалност от последно поколение и за първи път в ефира - специални включвания от сградата на президентството с водещ Невена Василева. Ще ви покажем места, които не са достъпни за всеки, ще открехнем завесите на „Дондуков” 2 специално за вас.