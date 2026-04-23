На четвъртия ден след извънредния вот изборът на България вече е ясен окончателно. Централната избирателна комисия обяви финалните резултати като проценти и брой гласове и даде точното разпределение на силите в новото Народно събрание.

Избирателната активност на вота на 19 април е била 51,11%. Общо 6 627 747 граждани са имали право на глас, като до урните са отишли 3 360 330 души.

Действителните гласове за 5-партиен парламент са разпределени, както следва:  

„Прогресивна България” - 1 444 920, ГЕРБ-СДС - 433 755, ПП-ДБ - 408 846, ДПС - 230 693, „Възраждане” - 137 940. Общият брой на действителните гласове за тях са 2 656 154.

„Прогресивна България” ще разполага с пълно мнозинство от 131 депутати. Втората политическа сила – ГЕРБ-СДС, ще има 39 представители, следвани от ПП-ДБ с 37 мандата. ДПС влиза в новия парламент с 21 народни представители, а петата формация – „Възраждане”, ще има 12 места в пленарната зала.

До края на седмицата ще станат известни имената на всички 240 депутати, които ще бъдат част от новия парламент.

ВСИЧКО ЗА ПРЕДСРОЧНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУК

Последвайте ни

