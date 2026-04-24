"Организацията на Радев е много капсулирана. Има министри, които със сигурност ще видим – регионалния министър Шишков, не знаем Демерджиев дали ще остане в парламента или ще стане лице на някое от силовите министерства", каза журналистът Мира Баджева в "Интервюто в Новините на NOVA".

"Най-голямата въпросителна е кой ще бъде финансов министър, предвид ситуацията, в която се намираме. Важно е да знаем и кой ще бъде външен - Радев има голям проблем с изолацията в Европа. Видяхме това по начина, по който беше отразен от медиите в Европа. Той беше обявен като бивш президент с проруски виждания, който сега ще стане премиер и това не беше в добра конотация", коментира още Баджева.

Каква ще бъде политиката на Румен Радев

"Изпълнителната власт е най-важната. Тя винаги върви с отговорност. Радев трябва да се научи да работи бързо и да мисли в бъдещето, тъй като властта го изисква”, коментира победата на Румен Радев финансистът и анализатор Левон Хампарцумян.

Левон Хампарцумян определи ГЕРБ като „клиентелистка” партия. „Вижда се, че когато те загубят, хора от високите етажи започвам да напускат партията”, допълни още финансистът.

