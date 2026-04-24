Ако партията на Румен Радев стане част от европейските социалисти, то тогава той ще бъде важен премиер и ще може да играе голяма роля в европолитиката. Може да отиде и при евролибералите в Европейския парламнет, където са „Продължаваме промяната”. Вероятно няма да отиде там, където беше Виктор Орбан. Това каза политическият анализатор Мирослав Севлиевски в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Медийният експерт доц. Георги Лозанов посочи, че важно е как партията на Радев ще се позиционира в ЕС, „тъй като около този процес има много въпросителни”.

Лозанов коментира още оттеглянето на Борислав Сарафов. „Това е жест на дълбоката държава към новия началник на официалната държава”, каза Лозанов. Според него следва подмяна „със следващия Сарафов”. Лозанов смята, че в оттеглянето няма „нищо перспективно и достатъчно радикално”. Експертът е на мнение, че Радев трябва да има опозиция, която да гарантира качеството на властта му, „защото без опозиция, властта му може да придобие автократични характеристики”. Той беше категоричен, че Радев не трябва да налага идеология под формата на евроскептичен национализъм, за да не станем като Русия.

Севлиевски каза, че „Радев трябва да се пази от корупция, путинизъм и дугинизъм”. Според него в предизборната кампания Радев „флиртуваше с русофилите и евроскептици, защото само там имаше свободни избиратели”.

