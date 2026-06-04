Снимка: БГНЕС, архив
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Екопредизвикателствата пред България: Пред NOVA говори еврокомисар Йесика Русвал
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Правната комисия в ЕП отхвърли искането за сваляне на имунитета на депутата Никола Минчев
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След сметките на финансовия министър: Остри реакции и критики от партиите в опозиция
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Синдикати и работодатели виждат решение в ревизията на капиталовата програма
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Елена Поптодорова: Номинацията за посланик на САЩ в България е радваща новина за дипломатическите отношения между двете страни
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Катя Панева: България не страда от липса на приходи, а от неефективно разходване на публични средства
Той ще се срещне на четири очи с премиера Румен Радев
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е на посещение у нас по покана на българския премиер.
Румен Радев ще проведе среща с гръцкия си колега първо на четири очи в сградата на Министерския съвет, след което ще се проведе среща и в разширен състав с участието на двете делегации.
Гърция въвежда таван на печалбата от горива и хранителни стоки
Във фокуса на разговорите е развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство. Ще бъдат обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред.Редактор: Дарина Методиева
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