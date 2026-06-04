Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е на посещение у нас по покана на българския премиер.

Румен Радев ще проведе среща с гръцкия си колега първо на четири очи в сградата на Министерския съвет, след което ще се проведе среща и в разширен състав с участието на двете делегации.

Гърция въвежда таван на печалбата от горива и хранителни стоки

Във фокуса на разговорите е развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство. Ще бъдат обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред.

Редактор: Дарина Методиева