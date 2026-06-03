Сигнали за бомби в детски градини и училища и днес.

⇒ Информация за поставени взривни устройства са изпратени в две детски градини на територията на пловдивската община „Родопи“, научи NOVA.

Имейлите са изпратени малко след 9:00 часа тази сутрин на дублиращ имейл на детска градина „Синчец“ в Браниполе и на имейл на детска градина „Първи юни“ в Брестовица.

Пред NOVA от община „Родопи“ съобщиха, че са уведомили за случващото се Първо РУ и РУ-Стамболийски, ДАНС и националния телефон 112.

Директорите са действали по плана за противодействие на тероризма, като децата и персоналът са били изведени на безопасно място. Сигналите се проверяват.

Сигнали за бомби в над 70 училища в цялата страна

⇒ Фалшиви сигнали за бомбени заплахи са подадени и за училища, съобщиха от МОН. Екипите на тези учебни заведения са предприели незабавни действия по уведомяване на компетентните органи и извършването на необходимите проверки, с което са осигурени спокойни и безопасни условия.

На имейлите на училищата в Софийска област са постъпили сигнали за бомби, съобщиха Областната дирекция на МВР – София, научи кореспондентът на БТА в Самоков Иван Ласкин. Оттам уточниха, че учениците, учителите и персонала са изведени от учебните заведения. Сигнали за бомбени заплахи са получени в почти всички 22 общини от областта.

Сигнали за бомби в детски и учебни заведения имаше през вчерашния ден в цялата страна. Те са изпратени от сайт в Италия, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.