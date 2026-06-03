Освободиха Румен Спецов като действащ особен търговски управител на „Лукойл”. Не негово място е назначен Евгени Симеонов. Това съобщи министърът на иновациите и растежа Александър Пулев на брифинг в Министерския съвет.

Предложението е прието единодушно от Съвета за сигурност и потвърдено от МС.

„Евгени Симеонов има нужния опит, експертиза и интегритет, за да осъществи ефективен, законосъобразен и прозрачен контрол върху дружествата – част от групата „Лукойл”, каза Пулев.

Румен Спецов е бил предложен за поста на особен управител с доклад на министъра на икономиката

Симеонов е служител в Министерството на икономиката повече от 10 години. Към днешна дата е председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Пулев заяви, че липсва отчетност и прозрачност в работата на Спецов. И даде пример – има нормативни изисквания да се даде шестмесечен заздравителен план на всички дружества, които са част от правомощията на особения управител, но такъв не е входиран. Липсва отчетност и представени доклади, допълни още той.

По отношение на законосъобразността Пулев каза, че разполага с информация за работата на Спецов, която на този етап не може да сподели.

Коментар дойде и от страна на Румен Спецов. По негови думи от началото на мандата на кабинета "Радев" комуникация с него не е имало, не е бил търсен под никаква форма нито от министър на енергетиката, на икономиката или от премиера. Не са искали никаква информация от него, не са се запознали с докладите, които той е пращал към Народното събрание. Не са комуникирани с него причините за неговата смяна. Разбрал е от изявлението на Александър Пулев, че е сменен. В тази връзка не е било коментирано и дали ще бъде върнат като директор на НАП.