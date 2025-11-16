Румен Спецов е бил предложен за поста на особен управител на дружествата на „Лукойл” у нас с доклад на министъра на икономиката. Това каза енергийният министър Жечо Станков. По думите му дерогацията е огромен успех, защото ще гарантира сигурността на доставките на горива у нас.



„На територията на страната има достатъчно горива, които да обезпечават българските граждани и бизнес”, заяви енергийният министър.

По думите му дерогацията, дадена от САЩ, дава необходимата сигурност на доставките и гарантира, че ще има стабилност на цените. Няма никакви допълнителни условия и ангажименти, които страната е поела във връзка с отсрочката, дадена от Щатите - напротив, трансакциите и начинът, по който е дадена дерогацията, дават спокойствие на финансовите институции в България, които да продължат да доставят своите услуги на предприятията.

Жечо Станков обясни, че Кандидатурата на Румен Спецов за особен управител на „Лукойл” е на база доклад, внесен от министъра на икономиката.



„Кой по-добре познава начина на разплащане, начина на работа на рафинерията, освен НАП и това, че нейният досегашен директор поема руля, ще следи и ще е отговорното лице пред нашите партньори?”, попита той.



В подкрепа на кандидатурата на Румен Спецов от СДС припомниха, че именно той е управлявал най-рисковата група стоки в България



„Горивата , акцизните стоки са под пряко ръководство на шефа на приходната агенция, така че той има съприкосновение ежедневно с акцизни складове и акцизни стоки. Такива са горивата в България, така че мисля че има опит, но нека да видим. Времето ще покаже, а аз съм уверен, че той ще се справи”, категоричен е Румен Христов от ГЕРБ-СДС.