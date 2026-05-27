Незаконното строителството в местността „Баба Алино” е започнало в мандата на кмета Благомир Коцев. Това казват общински съветници от ГЕРБ във Варна, които дадоха брифинг.

„До края на 2023 г. там не е забит нито един пирон и не е отсечено нито едно дърво. Цялото строителство е започнало след това. Контролът е бил в ръцете на Благомир Коцев в качеството му на кмет. Той не е предприел действия”, заяви Тодор Балабанов, председател на ГЕРБ в Общинския съвет.

Балабанов каза още, че имат информация за 27 издадени удостоверения за търпимост от общо 28 завършени постройки. Изискали са документите по официален ред. „Дори длъжностно лице преди 2023 г. да е издавало подобни документи ние няма как да сме били информирани за това”, каза Балабанов.

От ГЕРБ във Варна настояват за изслушване на кмета по темата в общинския съвет. „Днес по наша инициатива председателят на Общинския съвет внесе предложение за включване на извънредна точка на заседанието утре за изслушване на кмета по темата с незаконните строежи и неговото персонално бездействие”, каза Тодор Балабанов.

Тогава очакват и информация за въпросните издадени удостоверения за търпимост. „Ако е имало такива, се надявам, че ще го разберем утре и ще оповестим информацията. Който е издавал такива удостовериния, ще си понесе отговорността. Но никой наш представител не е осигурявал чадър на украинската групировка, никой наш представител не се е снимал със собственика на украинската групировка, нито един наш представител не е ходил да прави акции за почистване на части от града с представители на украинската групировка. Това показва безотговорното отношение на Коцев. Той вчера разбра, че е кмет на Варна”, каза Балабанов.

Стоян Петков, който е и бивш главен архитект на Варна, твърди, че групата на ГЕРБ от началото на 2024 г. поставяла в Общината въпроса с постройките в „Баба Алино”. „Те ни обясняват как са предприети всякакви действия и са подадени сигнали към компетентните институции. Към момента обаче няма завършена процедура за констатация за незаконен строеж, изпратена до нас като общински съветници”, каза Петков. Той посочи, че това не е единственото място с незаконни строежи и те са поставяли многократно въпроси и за другите.

Петков обясни още, че удостоверенията за търпимост се издават за строежи, завършени до март 2001 г. „Параграфи 16 и 127 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията казват, че в единия случай строежите трябва да са завършени до 1987 г., а в другия — до март 2001 г.”, обясни общинарят.

„Тук не е толкова важно издаването на удостоверенията за търпимост. Важното е, че някой е допуснал да бъдат построени тези сгради и никой не е направил проверка. Един град — това не е някой да си е построил тоалетна в двора. Един град, хиляди квадратни метри строителство, без никой да си направи труда да отиде на място и да попита какво правят”, коментира Балабанов.