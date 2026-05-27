Народното събрание прие на първо четене промени в т.нар. удължителен закон за бюджета, с които се предвижда увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Решението бе подкрепено в рамките на обсъжданията по Закона за събиране на приходи и извършване на разходи през 2026 г.

С приетите промени от 1 юли минималният размер на пенсията се повишава със 7,8% – от 322,37 на 347,51 евро. Мярката е част от пакет бюджетни корекции, разглеждани в парламента през тази седмица.

Според текстовете над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли.

Причината за законодателната промяна е, че по Кодекса за социално осигуряване всички трудови пенсии се осъвременяват ежегодно, но минималният размер се определя с бюджета на държавното обществено осигуряване. При удължителен бюджет тази процедура не може да бъде приложена, което налага временна законова корекция.

Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че министерството подкрепя мярката, като подчерта, че промяната засяга и редица други пенсии, включително за инвалидност и трудова злополука, което означава ефект върху около една трета от пенсионерите.

Според депутата от „Прогресивна България“ Стефан Белчев приетата поправка ще има незабавен ефект за значителна част от пенсионерите. „Поправката помага веднага на близо една трета от пенсионерите. Тя директно компенсира натрупания инфлационен натиск“, заяви Белчев.

Възражение срещу увеличението дойде единствено от „Възраждане“, които определиха размера като недостатъчен. „Безкрайно закъсняло и безкрайно малко е актуализирането на пенсиите. Става въпрос за хора, които са изградили България и в момента се борят за физическото си оцеляване“, смята Цончо Ганев.

След гласуването на удължителния бюджет депутатите се насочиха и към промени, свързани със засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на рафинерията „Лукойл“.

Стефан Белчев обясни, че новите текстове въвеждат по-строг режим на отчетност: „Новото е месечното отчитане - особеният управител ще представя ежемесечен отчет на министъра на икономиката. Въвежда се и повишен съдебен контрол, като най-важните сделки ще минават през съдебно одобрение“, разясни депутатът.

От „Демократична България“ изразиха подкрепа за промените, но настояха за становище от министъра на финансите.

Мартин Димитров заяви: „В момента, в който правите това предложение, съществува публична процедура по арбитражни претенции към България“.

Последваха и остри критики от други политически сили.

Радослав Рибарски от „Продължаваме Промяната“ посочи: „Законопроектът беше широко афиширан като ограничаване на правомощията на особения управител. Нищо подобно не виждаме“.

Цончо Ганев също отправи критики, като постави въпроса за кадрови решения: „Казахте, че ще сменяте Спецов - кой ви натисна да не го правите? Вие не променяте нищо, същите схемаджии като ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ“.

В отговор Слави Василев от „Прогресивна България“ заяви: „Вие смятате, че няма да бъде сменен. Не знам какво мислят Министерският съвет и министърът на икономиката, но мога да кажа, че няма да бъдете прав“.