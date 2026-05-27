В навечерието на 1 юни в „Числата на седмицата” ще говорим за деца. Колко често българските семейства решават да имат дете и къде се намираме спрямо останалите европейски държави? Колко деца се раждат у нас през последните години и колко големи са домакинствата, в които живеем?

Всъщност това, че в България се раждат все по-малко деца, отдавна не е новина, особено след като за основна причина за топящото се население започна да се посочва не това, а високата смъртност. Фактът беше затвърден още повече през последните няколко години, откакто и завръщащите се в страната българи станаха повече от напускащите я.

50 241 – точно толкова българчета са поели първата си глътка въздух през 2025 г. Връщайки времето назад, виждаме че това са 15 хиляди деца по-малко, отколкото родилите се преди 10 години и 20 хиляди по-малко отколкото родилите се преди 20-30 години, защото за известно време след началото на прехода, броя им остава почти непроменен. Но броят им преди 40 години е повече от два пъти по-голям. Преди 50 години пък – през 1975-а, са родени над 135 хиляди българи.

Средно 1/4 от домакинствата в Европа имат деца. Най-много семейства с деца живеят в Словакия - над 35%. Следва Ирландия, а най-малко деца имат в Германия, Литва и Финландия - под 20%. В тази класация българските домакинства са абсолютна представителна извадка на Европа, с дял равен на общоевропейския.

Когато говорим за раждаемост, през последните години неизменна част от темата са и децата родени от майки емигрантки в Европейския съюз. Според Евростат, в момента такъв е случая на всяко четвърто новородено.

Разбира се, разликата в броя им в отделните държави е огромна. В малка страна с висок стандарт на живот като Люксембург, тази статистика засяга почти 70% от новородените. В някои от най-многобройните европейски нации като Германия и Испания например, всяко трето бебе е такова. В Италия процента спада до 22, а у нас и в Словакия, едва 2% от бебетата са на майки емигрантки.

Отглеждаме деца толкова често, колкото и останалите, но по колко на брой? Българското семейство най-често има 1 дете. Докато в държавите от Европейския съюз, средно половината от семействата са с 1 дете, а другата половина с 2 или повече, у нас, в Португалия и в Малта, така е в 60% от случаите, което ни нарежда сред първите.

Във всяко трето българско домакинство, в което има деца, те са по две и едва 5% от домакинствата с деца са многодетни – с 3 или повече. В Европа най-много деца се отглеждат в северната част на континента – Швеция, Нидерландия и Ирландия.

Най-разпространени на територията на Европейския съюз и все повече, стават домакинствата съставени от един единствен човек – 37% са такива. Те могат да бъдат и възрастни хора останали без съпруг или съпруга, и млади хора без партньор. Расте и броят на двойките, които по една или друга причина нямат деца – те са вече 24%. Всички други варианти на домакинство бележат спад – и тези, в които сам възрастен отглежда деца, и най-класическия вариант – двойките с деца. Така, поне в момента изглежда, че деца се отглеждат все по-рядко.