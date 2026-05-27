Петима от седмината златотърсачи, останали блокирани повече от една седмица в наводнена пещера в Лаос, бяха спасени, съобщиха днес спасителните екипи. Търсенето на останалите двама мъже продължава.

Общо 10 мъже влязоха в пещера в планинския район Лонгчаенг в провинция Сайсомбун на 19 май, за да търсят злато. Тя се намира на около 130 километра североизточно от столицата Виентян. Докато трима работници успяха да се измъкнат, седем останаха блокирани, след като проливни дъждове наводниха входовете и изходите на пещерата.

Правителството на Лаос поиска помощ от Тайланд, чиито спасителни служби спечелиха международно признание по време на спасяването през 2018 г. на младежки футболен отбор, блокиран в пещерата Тхам Луанг.

