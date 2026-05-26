Австрия предприема една от най-сериозните данъчни интервенции в последните години в опит да ограничи инфлационния натиск върху домакинствата. От 1 юли страната ще намали почти наполовина ДДС върху основни хранителни продукти, съобщават местни и международни източници.

Мярката засяга стоки от основната потребителска кошница - мляко, ориз, тестени изделия, плодове и зеленчуци. В момента стандартната ставка за тези продукти е около 10%, като намалението цели да облекчи крайните цени за потребителите на фона на растящите разходи за живот.

Одобрява ли земеделският сектор мерките на кабинета за овладяване на цените

По данни на експерти ценовият натиск в Австрия през последните месеци е сравнително умерен - между 2% и 3% ръст, като по-сериозното поскъпване е било отчетено след пандемията от COVID-19, когато цените на основни стоки и услуги са се увеличили с близо 17%.

Според икономически анализатори обаче ефектът от по-ниския ДДС може да не се усети веднага и в пълна степен от потребителите. Част от тях предупреждават, че мярката може по-скоро да задържи цените, отколкото реално да доведе до значително поевтиняване на касата в магазините.

В същото време в австрийското общество и политическия дебат се обсъжда дали разширяването на обхвата на намалението не би било по-ефективно, като например включване и на замразени продукти, които са важна част от потреблението на домакинствата с по-ниски доходи.

Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите

Финансовият ефект върху бюджета също е съществен - очаква се държавната хазна да бъде ощетена с около 400 милиона евро. Правителството планира компенсации чрез увеличаване на еко такси, такси за доставки и други фискални инструменти.

Паралелно с това се правят сравнения между ценовите нива в Австрия и други европейски държави. Макар потребителите да усещат инфлационен натиск, той остава значително по-умерен спрямо страни с по-рязък ръст на цените през последните години.