Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Това стана със 135 гласа "за", 38 "против" и 21 "въздържал се".

С промените в Закона за защита на потребители депутатите първо удължават действието на Закона за еврото с още една година, тъй като по думите им плавният преход не е приключил.

Така, за да има увеличение на цената при стоки и услуги, търговците ще трябва да докажат, че е икономически обосновано. В противен случай глобите, които налага Комисията за защита на потебителите вече ще са двойни.

Припомняме, че най-разгорещен спор в ресорната комисия предизвика идеята за въвеждане на „справедлива цена”. Тя ще се формира по специална формула от управляващите, за да могат потребителите да имат база за сравнение какви трябва да са цените от малката потребителска кошница.