Мъж от град Цар Калоян е разследван за това, че е получил неправомерно близо 68 000 лева пенсия за инвалидност, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

В хода на досъдебно производство от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ са събрани доказателства, че 68-годишният мъж е усвоил без законово основание 34 000 евро, равняващи се на 67 904 лева.

Двама мъже с фалшиви ТЕЛК решения са ощетили държавата с близо 100 000 лв.

Сумите са били изплащани като лична инвалидна пенсия, като при отпускането ѝ е било използвано фалшиво експертно решение на ТЕЛК.

Установеният период, в който са постъпвали средствата, е от май 2005 г. до настоящия момент. Материалите по случая вече са изпратени в Районната прокуратура в Разград.

Редактор: Цветина Петкова