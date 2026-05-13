Депутатите забраниха необосновано повишаване на цените на стоки и услуги на първо четене. Това се случи чрез промяна в Закона за защита на конкуренцията.

С тях се цели забрана за необосновано увеличаване на цените на стоки и услуги. С мерките, които предложиха от "Прогресивна България", се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, а Комисията за защита на потребителите ще може да налага двойно по-високи глоби. С промените нелоялните търговски практики се разширяват от 13 на 33. Създава се понятието "прекомерно висока цена" и съвместно господстващо положение, когато група от големи вериги подържат едни и същи цени и така изкривяват пазара.

Управляващите увериха, че предложените правила не целят натиск върху бизнеса, а въвеждат по-ясни и ефективни механизми за контрол. Въпреки това текстовете бяха подложени и на сериозни критики от част от формациите, които се опасяват от опит за насилствен контрол.

Новите законопроекти: Глоби до 100 000 евро за необосновано увеличение на цените

С новите мерки управляващите забраняват необосновано повишаване на цените.

Явор Гечев от "Прогресивна България" заяви, че целта е да въведат мерки, "без да регулираме пазара, без да даваме задължителни цени. Ако има по-голяма надценка по веригата, ние не в забраняваме, но искаме да се вижда".

В зала те получиха одобрение, но не и без сериозни критики. ГЕРБ обявиха, че подкрепят, но ще предложат съкращаване на сроковете. "Въпреки малките забалежки по техниките на предложения законопроект, ГЕРБ-СДС дава подкрепа. И то не защото е желана, а защото е необходима", каза Александър Иванов.

Подкрепа дойде и от ДПС, но също със забележки. Атидже Вели заяви: "Все повече български се лишават не само от дрехи и обувки, но вече и основни храни. Затова ще подкрепим първите стъпки на управлващите в тази посока. Борбата с високите цени обаче изисква редица дългосрочни и краткосрочни мерки".



Според "Демократична България" новите правила дават прекомерно високи правомощия на КЗК и се създава риск от злоупотреби. Мартин Димитров каза: "Тази концепция, която вие развивате, ние я наричаме скрити ценови контроли. Има риск тя да се обърне срещу вас. Давате големи права на КЗК и комисията се превръща в истински властелин. Може да налага глоби за прекомерно висока цена, но може и да не наложи".



А от "Продължаваме Промяната предупредиха за възможен обратен ефект. Богдан Богданов каза: "Понятието “прекомерно висока цена”, която е заложена, има един сериозен риск - вместо да се намалят цените, операторите да държат изкуствено високи цени, за да не бъдат наказани, ако се наложи по паразни причини да ги вдигнат".

С критики към сроковете и детайлите, подкрепа дойде и от "Възраждане". Димо Дренчев похвали вносителите, но според него "този законопроект няма да окаже въздействие върху цените поне за тази година".