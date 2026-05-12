Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев и група народни представители от „Прогресивна България“. Законопроектът цели по-строг контрол върху цените на стоки и услуги и въвежда нови правила срещу необоснованото им повишаване.

Но какво точно казва законопроектът и какви са предвидените санкции?

Основната промяна предвижда забрана за увеличение на цените, когато то не е икономически обосновано. За такова се счита всяко поскъпване спрямо цена, прилагана от същия търговец за същия продукт в сравним предходен период. При проверка контролните органи ще анализират размера и причините за повишението, а търговците ще бъдат задължени да докажат, че то е оправдано - чрез детайлна информация за разходите и начина на формиране на цената.

Законопроектът ясно дефинира какво означава „икономически обосновано увеличение“. То трябва да е пряко свързано с обективни фактори като ръст на производствените и доставните разходи, по-високи разходи за труд, поскъпване на енергията и суровините, промени в данъци или валутни курсове, както и други външни условия извън контрола на търговеца. Ако фирмата не предостави нужните доказателства в срок, увеличението автоматично се приема за необосновано.

► Глобите за физически лица варират от 1000 до 10 000 евро, а за фирми – от 5000 до 100 000 евро, като при повторно нарушение санкциите се удвояват. Отделни наказания ще се налагат за всяка засегната стока или обект.

► Високи глоби са предвидени и при отказ за предоставяне на информация или за даване на непълна или невярна такава. Такива случаи се наказват с имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 евро. При повторно нарушение, предвидените санкции са в двоен размер.

► При възпрепятстване на проверки - наказанието е глоба в размер от 1 000 до 5 000 евро, а на едноличен търговец и юридическо лице се налага имуществен санкция в размер от 5 000 до 100 000 евро. При повторно нарушение, предвидените санкции се налагат в двоен размер.

Законопроектът разширява правомощията на Комисията за защита на потребителите. Институцията ще може да изисква подробни данни за цените, разходите и начина на ценообразуване, като срокът за предоставяне на информация не може да е по-кратък от пет работни дни.

Специално внимание се отделя на големите търговски вериги. Компаниите с оборот за предходната финансова година над 5 112 919 евро ще бъдат задължени ежедневно да публикуват онлайн цените на основни стоки от т.нар. „голяма потребителска кошница“. Данните трябва да са в машинно четим формат, което ще позволи по-лесен анализ и сравнение.

Въвежда се и понятието „справедлива цена“. Тя ще се определя по методика, изготвена от Министерството на икономиката, и ще служи като ориентир за потребителите и контролните органи при оценка на цените на пазара.

Законът има временен характер - предвижда се да влезе в сила от 9 август 2026 г. и да действа до 9 август 2027 г. В тримесечен срок след приемането му Министерският съвет трябва да разработи подробна методика за прилагането на новите правила.

Редактор: Цветина Петкова