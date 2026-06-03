Главният секретар на Народното събрание Стефана Караславова е отстранена от поста си в сряда, потвърдиха за NOVA от пресцентъра на парламента.

Караславова е изпратила писмо до депутатите и служителите на администрацията, с което ги уведомява, че вече няма да изпълнява функциите си.

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Главният секретар управлява бюджета на Народното събрание и подписва всички търгове и обществени поръчки.

Караславова заема позицията от май 2017 г., като е освободена за кратко през 2021 г., но през 2022 отново се връща. Била е главен секретар и в правосъдното министерство.

Редактор: Цвета Лазаркова