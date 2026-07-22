Министерският съвет одобри промени в Закона за държавния служител, с които се въвеждат мерки за противодействие на корупцията и инструменти за модернизация на държавната администрация.

Една от основните промени е въвеждането на механизъм за проверка на почтеността на държавни служители, заемащи длъжности с висок корупционен риск. Тестове за почтеност ще се провеждат при назначаване на служител, при повишаването му на по-висока длъжност, както и при мотивирана препоръка от инспекторат към органа по назначаването.

Целта е да бъдат предотвратени корупционни прояви още преди фактическото им възникване. Според правителството това е необходимо, тъй като решенията на служители на подобни позиции често не подлежат на наблюдение и одобрение от независим орган.

Депутатите приеха на второ четене бюджета на ДОО и НЗОК

С промените се предвижда и по-гъвкава стипендиантска програма в държавната администрация. Целта е да бъдат привлечени и задържани млади хора със специфична експертиза и квалификация, както и да се преодолее недостигът на специалисти в определени области.

Предвижда се и подобряване на стратегическата насоченост на обученията за професионално и служебно развитие на държавните служители. Те ще се провеждат от Института по публична администрация.

Промените въвеждат и възможност за работа от разстояние за държавните служители. Според правителството това ще отговори на съвременните обществени и административни условия и ще допринесе за модернизацията на административните структури.

Измененията са част от изпълнението на мярка от Националния план за възстановяване и устойчивост, свързана с борбата с корупцията и повишаването на интегритета.

Редактор: Дарина Методиева