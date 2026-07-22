Ветрове със скорост над 160 км/ч, внезапни наводнения и проливен дъжд - на това се подлагат жители на Китай, и то срещу заплащане. Тренировъчен център симулира условията при мощен тайфун. Целта е хората да бъдат подготвени за подобни екстремни явления, които през последните години се наблюдават все по-често.

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В центъра се пресъздават различни сценарии. В една от залите мощни вентилатори създават условия, близки до тези при истински тайфун - силен вятър и проливен дъжд. В друга зона стотици тонове вода имитират внезапни наводнения.

„Най-важното правило по време на тайфун е да не излизате навън. Останете на закрито и бъдете в безопасност. Ако все пак се случи така, че сте навън, трябва внимателно да прецените къде да се скриете. Застанете в леко приклекнала поза. Важно е да сте наясно какво има около вас. Не бива да затваряте очи - това е много погрешно“, съветва Уан Куанхан.

Интересът към центъра расте заедно с опасенията от екстремното време. Според китайските климатични служби тази година може да бъде особено предизвикателна. Експертите предупреждават, че явлението „Ел Ниньо“ може да доведе до по-високи температури, силни валежи и интензивни тайфуни.

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Центърът е открит през 2025 г. и вече привлича десетки хиляди посетители, които искат да научат как да реагират в кризисна ситуация.

„От откриването до края на миналата година центърът беше посетен от около 100 хиляди души. Сред тях има ученици от начални и средни училища, членове на спасителни екипи и други хора от всякаква възраст“, споделя Уан Куанхан.

Успехът на проекта вече води до планове за разширяване. Главният инструктор споделя, че през следващите три години се предвижда откриването на още пет подобни места в Китай. Те ще включват симулации и на други природни бедствия, включително пожари и земетресения.

Редактор: Иван Иванов