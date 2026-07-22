Гръцките здравни власти разследват огнище на салмонела в град Ламия, след като десетки души са се разболели, а заразата е свързана с консумация на пилешко месо. По последни данни са потвърдени най-малко 24 случая на инфекция, като част от заразените са били хоспитализирани, информира dariknews , позовавайки се на информация от Kathimerini.

Разследването сочи вероятна връзка между заболелите и партида замърсено пилешко месо, използвано в няколко заведения за хранене. Властите са установили доставчика и проследяват цялата верига на разпространение - от посредника до птицефермата, от която произхожда месото.

Лабораторните анализи продължават, за да бъде окончателно потвърден източникът на заразата.

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След регистрирането на огнището здравни инспектори са извършили проверки в ресторанти и търговски обекти в района на Ламия. На гражданите се препоръчва да избягват продукти със съмнителен произход и да спазват стриктна хигиена при обработката на сурово пилешко месо.

По-рано този месец гръцката Агенция за безопасност на храните изтегли от пазара партида пълнено пилешко руло, след като лабораторни проверки установиха наличие на салмонела. Потребителите бяха призовани да не консумират засегнатия продукт и да го върнат в търговските обекти.

Редактор: Иван Иванов