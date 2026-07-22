Нужен ли е нов подход към изчисляването на трудовия стаж и как предложението би се отразило на пенсиите и заплатите? Темата коментираха адвокатът по трудово право Радостина Янева и експертът "Човешки ресурси" Мария Стоева в ефира на "Твоят ден".

По думите на Янева предложението е изчисляването на трудовия стаж да бъде като това на осигурителния. "Ако в продължение на 30 години някой е работил по 4 часа, след промените той ще има 15 години трудов стаж. Така ще се приключи порочната практика за сключване на договори на 4 часа. Това, което хората не разбират, е, че стажът се изчислява в часове, дни, месеци и години", заяви тя.

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Стоева подчерта, че Кодексът на труда не е реформиран от много години. "Дори да е бил най-хубавият, той вече не е актуален спрямо ситуацията.Трябва да се работи към гъвкавост. Единственият аргумент на властта е, че тази промяна ще повлияе на сивата икономика. Живеем във времена, в които няма много подготвени кадри за различните позиции, които се предлагат на пазара на труда", заяви експертът "Човешки ресурси". "Гъвкавостта означава да може да се работи на проектен или сезонен принцип. Бизнесът и хората го искат. У нас има сравнително малко възможности за майка на малко дете, което често боледува, а бабите все още работят. Студентите също искат да работят. Трябва да толерираме все повече този метод на работа", допълни тя.

Адвокатът по трудово право Радостина Янева заяви, че не трябва да приемаме съмнителни договори. "Изобщо не трябва да се съгласяваме на такъв тип предложения", каза тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев