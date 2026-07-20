Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова и председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика Венко Сабрутев по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Тя призова между първо и второ четене да бъдат преразгледани предложените промени в Кодекса на труда чрез преходните и заключителните разпоредби на бюджетния закон, които засягат начина на изчисляване и признаване на трудовия стаж, както и механизма за определяне на минималната работна заплата.

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Според омбудсмана подобни промени не трябва да бъдат приемани в рамките на бюджетната процедура, защото засягат трайни институти на трудовото законодателство и имат пряко отражение върху основни трудови и социални права на гражданите.

„Предвид значимостта на предлаганите изменения за трудовите права на работниците и служителите, считам, че те заслужават самостоятелно обсъждане извън бюджетната процедура, доколкото засягат трайни институти на трудовото законодателство и имат отражение върху упражняването на редица трудови и социалноосигурителни права“, пише Велислава Делчева.

В становището си общественият защитник подчертава, че измененията в чл. 355 от Кодекса на труда променят из основи действащия модел за изчисляване на трудовия стаж, като преминават от календарния принцип към изчисляване въз основа на действително отработените часове. Общественият защитник е категоричен, че подобна реформа не може да бъде разглеждана просто като съпътстващо изменение.

„По същество това представлява най-съществената промяна в режима на трудовия стаж от приемането на Кодекса на труда досега. Доколкото трудовият стаж е юридически факт, от който зависи възникването и упражняването на множество трудови права, подобна промяна следва да бъде предмет на самостоятелно обществено обсъждане и мотивиране, а не да бъде въвеждана чрез преходните и заключителните разпоредби на закона за държавния бюджет“, посочва в становището си Делчева.

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Тя обръща особено внимание на предлаганата промяна при признаването на трудовия стаж на работещите на непълно работно време. В момента лице, което работи по трудов договор на четири часа дневно в продължение на една календарна година, придобива една година трудов стаж. Според предложените текстове, за същата фактическа работа ще се признават приблизително шест месеца трудов стаж.

Това може да засегне значителен брой работници и служители, включително родители на малки деца, хора с трайни увреждания, пенсионери, учащи се и всички, за които непълното работно време е единствената възможност за заетост.

Велислава Делчева обръща внимание и на друг факт – липсва оценка как тези промени биха се отразили върху правото на платен годишен отпуск, допълнителния платен отпуск, допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, обезщетенията, условията за заемане на длъжности, за които законът изисква определен стаж.

Особени въпроси пораждат и предложените правила за лицата, които работят едновременно по повече от един трудов договор. Според омбудсмана не е ясно как ще се изчислява стажът по всяко правоотношение и как работодателите ще го определят.

Делчева обръща внимание и на липсата на преходна уредба, която изрично да предвиди, че новият начин на изчисляване ще се прилага само за стажа, придобит след влизането в сила на закона, за да се гарантира правната сигурност.

Омбудсманът изразява сериозни резерви и към предложението през 2026 г. да бъде спряно действието на механизма за определяне на минималната работна заплата. Тя подчертава, че подобна мярка трябва да има изключителен характер и да бъде подробно мотивирана, защото засяга доходите на най-нископлатените работници.

Отбелязва още, че едновременно със замразяването на минималната заплата, законопроектът предвижда увеличение на минималните осигурителни доходи за самоосигуряващите се лица, което създава риск от нарушаване на баланса между политиката по доходите и осигурителната политика.

В заключение тя призовава между първо и второ четене народните представители внимателно да преценят всички предложени изменения в Кодекса на труда, като проведат необходимия експертен дебат и защитят интересите на работниците.

Редактор: Мария Барабашка