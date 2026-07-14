Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова и до председателя на Комисията по образование и наука Димитър Здравков по повод внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование.

В позицията си Делчева заявява принципна подкрепа за предложените законодателни промени, но отправя конкретни препоръки за усъвършенстване на текстовете с цел гарантиране на по-ефективна защита на децата и учениците със специални образователни потребности.

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Тя акцентира, че препоръките стъпват както на многобройните жалби и сигнали, постъпили в институцията от родители, близки, учители и директори на училища, така и на натрупания практически опит от работата по конкретни случаи.

Омбудсманът подкрепя основния принцип на интегрираното обучение, според който всички деца трябва да учат заедно, където и когато е възможно, независимо от техните затруднения. Анализът на постъпилите в институцията случаи ясно показва, че родителите на деца с увреждания и със СОП държат изключително много на тяхното приобщаване в образователната система и на осигуряването на качествено образование.

Според омбудсмана същевременно приобщаващото образование има ключово значение за изграждането на общество без дискриминация, за преодоляване на обществените стереотипи и стигмата, като насърчава участието на всички деца в образователния процес. Затова то изисква последователна обществена подкрепа, достатъчно ресурси и целенасочени инвестиции.

В становището си Велислава Делчева посочва още, че родителите често описват образованието на децата си и достъпа до предучилищните групи като ежедневна битка, в която се сблъскват със системни проблеми, формално отношение, недостатъчна подготовка на педагогическите специалисти за работа с деца със специални образователни потребности и неразбиране на техните специфични нужди.

Тя отбелязва, че в институцията постъпват и сигнали от директори и учители, които също срещат сериозни затруднения при осигуряването на необходимата подкрепа. В обществото не липсват и призиви децата със СОП да бъдат отделяни в специални класове или училища – тенденции, които показват колко сложна остава средата, в която се развива приобщаващото образование.

Велислава Делчева подкрепя предложенията, които поставят във фокуса индивидуалните потребности на учениците, подобряват личностната подкрепа и създават възможност ресурсите да бъдат насочвани по-ефективно.

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Тя оценява положително предложението индивидуална учебна програма да може да се изготвя само по отделен учебен предмет, което ще позволи учениците със СОП да бъдат оценявани справедливо по дисциплините, в които усвояват успешно учебния материал. Подкрепя и предвидената различна интензивност на общата и допълнителната подкрепа в зависимост от конкретните потребности на децата, като според омбудсмана тази промяна следва да бъде обезпечена с необходимия финансов ресурс.

Делчева е за разширяването на възможностите за предоставяне на социални услуги в детските градини и училищата, както и засилването на взаимодействието между образователните и социалните институции. Според нея това ще бъде особено важно за регионите с недостиг на специалисти, а предвидената супервизия ще допринесе за повишаване качеството на предоставяната подкрепа.

Омбудсманът оценява положително и предложената редакция за определянето на формата на обучение според оценката на потребностите на ученика.

„Считам предложеното решение при липса на съгласие да се процедира по реда на Закона за медиацията за работещо и отчитащо в достатъчна степен интересите на всички страни“, пише омбудсманът.

Наред с принципната си подкрепа за законопроекта, Велислава Делчева отправя и конкретни препоръки за неговото усъвършенстване. Сред тях са да бъде предвидена възможност учениците, обучаващи се в индивидуална форма, да могат да посещават учебни часове и в комбинирана форма с цел ограничаване на риска от социална изолация. Тя настоява да бъде възстановена възможността за целодневна организация на учебния ден за ученици със СОП в индивидуална форма на обучение, както и да бъдат прецизирани текстовете, свързани с продължителността на учебните часове, назначаването на помощник на учителя и регламентацията на специалните групи.

В заключение омбудсманът заявява готовност институцията да продължи активното си участие в законодателния процес и експертния диалог по темата, така че предстоящите промени да гарантират по-добра защита на правата на децата със специални образователни потребности и реално приобщаване на всяко дете в образователната система.

Редактор: Мария Барабашка