В новия епизод на NOVA LAB Баланс с водеща Лора Инджова разговорът се насочва към една от най-интересните теми за съвременния човек - себепознанието, личните избори, отношенията с близките и пътя към по-балансиран живот.

Гост в епизода е цифровият психолог Десислава Тасева, която представя своя поглед върху начина, по който рождената дата, личните качества и поведенческите модели могат да бъдат използвани като инструмент за по-добро разбиране на себе си.

Родовата карма – можем ли да променим съдбата си

В откровен разговор с Лора Инджова Десислава Тасева споделя как чрез анализ на индивидуални характеристики хората могат да открият своите силни страни, предизвикателства и повтарящи се житейски модели. Според нея познаването на собствените реакции и качества дава възможност не просто да приемаме случващото се, а по-осъзнато да избираме как да действаме.

Какво наследяваме от родителите си?

Една от основните теми в епизода е връзката между поколенията и начинът, по който семейните модели влияят върху живота ни. Десислава Тасева говори за това как често пренасяме убеждения, страхове и очаквания от своите родители, а понякога ги предаваме и на собствените си деца.

Разговорът поставя важния въпрос: доколко живеем своя живот и доколко следваме чужди представи за успех, професия и щастие?

"Всяко дете има свой собствен път“, подчертава Тасева, като обръща внимание на необходимостта родителите да подкрепят индивидуалността на децата си, вместо да реализират чрез тях своите несбъднати мечти.

Свободата да бъдем себе си

В епизода се разглежда и темата за професионалната реализация – защо някои хора постигат външен успех, но въпреки това не се чувстват удовлетворени. Според Десислава Тасева истинската реализация идва тогава, когато човек открие това, което съответства на неговите естествени качества и интереси, а не просто следва очакванията на обществото или семейството.

Любов, партньорство и страхът от самотата

Разговорът преминава и към отношенията между партньорите – защо понякога бъркаме любовта с емоционална зависимост и как страхът от самотата може да ни задържи във връзки, които вече не ни носят развитие.

Десислава Тасева споделя, че здравата връзка се изгражда между двама самостоятелни личности, които се допълват, а не се разтварят един в друг. Важна част от партньорството е способността да приемаме промяната – както своята, така и на човека до нас.

Кодът към по-осъзнат живот

В центъра на разговора остава идеята за личния „код“ – система за самоанализ, която според Десислава Тасева може да помогне на хората да разберат своите силни страни, предизвикателства и възможности за развитие. "Опознавайки себе си, имаме възможност да променим начина, по който реагираме на събитията в живота си", казва тя.

Новият епизод на NOVA LAB Баланс е покана да се вгледаме по-дълбоко в собствените си избори, взаимоотношения и вътрешни ресурси.

Защото, както напомня Десислава Тасева – животът може да бъде по-лек и по-приятен, когато престанем сами да го усложняваме. Целия разговор вижте на страницата на подкаста в YouTube .

Редактор: Никола Тунев