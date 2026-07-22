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Коментар на Юлия Владимирова, проф. Любомир Стойков и Йордан Дъбов
В средата на седмицата гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистът Юлия Владимирова, медийният експерт проф. Любомир Стойков и предприемачът Йордан Дъбов.
Трети ден американските военни самолети са водеща новина. Депутатите одобриха престоя им на авиобаза „Безмер” на фона на критиките на опозицията. Имаха ли друг ход управляващите и създават ли се рискове за страната ни беше темата на първата дискусия в студиото.
Във втората дискусия коментаторите обсъдиха туризма в разгара на лятото. Чужденците у нас са двойно повече, но не в Слънчев бряг, а в София и Пловдив. Какво им предлагат градовете?
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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