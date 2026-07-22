Осезаем спад на тревожността отчита т.нар. индекс на обществено напрежение, изготвен от Центъра за анализ и кризисни комуникации и социологическа агенция „Мяра“. Как се изчислява той и какво показват данните? Темата коментира основателят и председател на Центъра доц. Александър Христов в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

"Индексът измерва степента на тревожност или спокойствие на обществото ни. Това е важно, защото може да се прецени и прогнозира как хората биха реагирали на различни ситуации. Показателите, които влизат в изчислението, са три групи – държавност и политика, благосъстояние и публичност", обясни той.

Защо има спад на индекса на обществено напрежение у нас

През различни периоди едни показатели може да бъдат по-високи, а други – по-ниски, като се събират данни от всички 21. Те са с различна тежест. "Например, очакванията за повишенията към цените е по-важна от доверието към президентската институция. За изминалото тримесечие индексът беше 6,88, а за сегашното - 6,22", изтъкна доц. Христов.

"Напрежение в социалните мрежи е нормално за времето, в което хората изразяват мнението си свободно. Това е отмиване на негативизма", уточни той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев