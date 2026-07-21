Индексът на общественото напрежение отчита спад до 6,22 през второто тримесечие на 2026 г. През първото тримесечие на тази година това число е 6,88. Какво означава това - темата коментира основателят на агенция "Мяра" социологът Първан Симеонов в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

"След изборите, особено след тези, в които има осезаем победител, винаги има презареждане във всички индикатори - доверие в парламента и правителството. Освен това в момента е летен период. Българите са реалистично настроени към цените у нас. Има разведряване на очакванията", коментира той.

Агенция "Мяра" отчете осезаем спад на общественото напрежение

"Очакванията на обществото са високи и според индикаторите, които се наблюдават, имаме поредица от текущи проблеми – пътна безопасност, големи очаквания към борбата с корупция. И текущата ситуация, и изборните ситуации, може да създаде предпоставки за ръст на този индекс", допълни социологът.

По думите му не малки части от обществото не оценява как работи правителството в момента. "Тепърва ще видим целия сюжет с външнополитическите послания, най-вече ще видим как се справя правителството в комуникационен план, т.е. дали могат да обясняват това, което правят", изтъкна той.

Първан Симеонов: Позициите на управляващите и опозицията по план-сметката за 2026 г. са очаквани

"Предизборната кампания на водещата партия беше пестелива откъм послания, по-скоро демонстрираше мащаб. Сега няма този ярък дебат и политически остриета. Новите депутати все още не са изградили своята физиономия. Имаме успокояване на политическия стил", каза Симеонов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев