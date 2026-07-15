"Позициите на управляващите и опозицията по план-сметката за 2026 г. са очаквани. На есен има избори и всяко управление би било предпазливо с бюджета. Те ни казват „дайте ни още половин, за да ви покажем реалния ни бюджет догодина”, коментира в студиото на "Денят на живо" по NOVA NEWS социологът от "Мяра" Първан Симеонов.

"Дали ще има или не протести, зависи от опозицията. Би било заблуда, че протестите от миналата година са били свързани с бюджета. Те бяха по повод бюджета, но бяха главно срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски. Той беше само искра", заяви още той.

Парламентът прие на първо четене Държавния бюджет за 2026 г.

Той коментира и предстоящите президентски избори. "ГЕРБ призовава за обща кандидатура с ПП-ДБ. Те осъзнават, че трябва да се ориентират по тази ос. Би било много странно да прием, но ГЕРБ трябва да реши как да отиграе ситуация, в която може да се окаже проблем достигането до балотаж. От там нататък трябва да мислят много за местните избори", заяви социологът от "Мяра".

Симеонов коментира и забраната за екзитполове по време на изборния ден. "Това е добра идея тази забрана да остане и да стане по-стриктна. Като гражданин аз съм "за" тази забрана, за да може избирателят да има информиран избор. Като изследовател знам, че тече много информация по време на изборния ден. Гласът на професионалната общност трябва да бъде чут", допълни той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев