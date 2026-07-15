Ключов ден за бюджетната процедура. Проектът за бюджет до края на годината беше приет на първо четене в парламента. С критики срещу него се обявиха всички партии от опозицията. Основната причина е големият дефицит от 5,7 на сто.

Според кабинета става дума за тежко наследство от предишните управления, като дефицитът е можел да бъде дори 7,4 на сто.

Законопроектът мина със становището на Министерския съвет, като след прегласуване бе подкрепен от 143-ма депутати, 81 бяха „против“, а въздържали се нямаше (при първоначалния вот гласовете бяха 145 „за“, 79 „против“ и 1 „въздържал се“). Преди това народните представители отхвърлиха държавния бюджет с включен проект на Висшия съдебен съвет, като 204 души гласуваха „против“.

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Министърът на финансите вече представи план-сметката пред народните представители. В сградата на Народното събрание влезе и министър-председателят Румен Радев. Най-спорният елемент е дефицитът от 5,7%. Очаква се дългът да надхвърли 30% от БВП до края на тази година. Икономическият ръст ще бъде 2,8% от БВП, а средногодишната инфлация 3,5%.

Министърът на финансите Гълъб Донев обясни, че предварително поетите ангажименти и авансово акумулираните приходи за тази година правят дефицита в размер на над 4 млрд. евро, което всъщност е 3,4% от тези 5,7%. И ако не е това тежко наследство, всъщност реалният дефицит би бил около 2,3%.

„Преди ние да заговорим открито за свръхдефицита в бюджета, една част от вас удобно мълчеше за скрития дефицит. Бюджетите от 2024 г. насам са страдали от скрит дефицит и вие, които ни критикувате днес, сте наясно с това. През 2025 г. се наблюдава задълбочаване на дисбаланса и пренасяне на финансовата тежест към следващите бюджетни години. Това е скрит дефицит и той намира ясно изражение в неплатените или отложени за фактуриране проекти на общини и министерства в размер 2,2 млрд. евро. Това е реалността”, коментира Гълъб Донев.

Финансовият министър заяви още, че решенията, основани на илюзии, създават кризи, докато решенията, основани на реалността, създават стабилност. По думите му в този бюджет, въпреки всички обвинения за липса на размах, всъщност има амбиция и смелост. „Смелост да представим състоянието на публичните финанси такова, каквото е, без трикове и фокуси, които създават погрешни очаквания, и амбиция да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите кранчета и невидимите течове, през които изтичат обществените пари. Това е бюджет, който не се предава нито на страха, нито на изкушението да бъдат пренебрегвани или изопачавани реалностите. Реалностите са такива, каквито са. А са такива, защото такава политика е била провеждана досега. Това е смел бюджет, който назовава нещата с истинските им имена и не се бои да започне да ги променя“, посочи Донев.

Той подчерта, че това е смел, но не и безразсъден бюджет. „Ние няма да се поддаваме на лицемерните призиви за решителност не защото ни е страх, а защото няма да допуснем цената на безразсъдната политика да бъде платена от милионите български граждани. Този бюджет е важната и първа стъпка към стабилност, предвидимост и бюджетен баланс“, заяви финансовият министър и поясни: „5,7% не е дефицитът на нашето правителство. Това е бюджетният дефицит, който е израз на натрупаните дефицити в управлението на публичните финанси през последните години“.

Разглеждането на първо четене е ключово, тъй като след него - между първо и второ четене, могат да бъдат давани предложения за поправки на законопроектите. Сред мерките за увеличаване на приходите е и повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Също така 30-процентно увеличение на винетките, увеличава се и акцизът на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро.

Част от опозицията обаче не намира особено разлики между този проектобюджет и предишните два, предложени от кабинета на Росен Желязков.

"Вие от "Прогресивна България" звучите все едно ще управлявате 100 години и няма за какво да бързаме в следващите бюджети и ще оправим нещата. Този бюджет е изцяло ваш. Къде са ви важните реформи", каза Мартин Димитров от ДБ.

"Разходите, които слагате са по-големи, отколкото в бюджета на Теменужка Петкова, които изкара хората на улицата", заяви Асен Василев от "Продължаваме Промяната".

"Фиксирахте цената на магданоза и други дребни неща, които никой не вижда. Това е мъртвороден бюджет", коментира Цончо Ганев от "Възраждане".

"В частта недостатъци и недомислици няма да кажем нищо ниво. Законопроектът не спазва законодателството за публичните финанси", заяви Атидже Алиева-Вели от ДПС.

Бившите управляващите не приеха дефицитът да е за тяхна сметка и обвиниха управляващите, че се възползват не от лошо а от чудесно наследство. "ПВУ беше спасен от кабинета "Желязков". Когато фактите говорят и "Прогресивна България" трябва да замълчат", заяви Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС.

"Прогресивна България" не промениха позицията си, като допълниха, че призивите да се съкратят разходите драстично, са призиви за уволнения. "Как ще махнем 100 000 души със щракване на пръста. Третирате хората като "биомаса", а като ги уволним, ще трябва да им плащаме обезщетение", заяви Константин Проданов.